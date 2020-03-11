أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​العباسية​. وشوهد عناصر الدورية يتفقدون أجهزة المراقبة المثبتة على البوابات الحديدية عند هذا السياج، وقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ خاصة في محور المجيدية ومزرعة بسطرة لمراقبة الوضع. تزامنا سجل تحليق ل​طائرة​ استطلاع إسرائيلية دون طيار فوق مرتفعات ​الجولان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة عسكرية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.