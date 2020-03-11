أعلنت بلدية ​برج الملوك​ في قضاء ​مرجعيون​، في بيان، أنّ "حفاظًا على صحّة أبنائنا من تفشّي فيروس "كورونا"، تمّ إغلاق الملعب والحديقة إعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، منعًا لإنتشار الفيروس". وناشدت الأهالي "الإيعاز لأبنائهم عدم الذهاب إلى المكانَين المذكورَين وإلى الأماكن المكتظّة أو الّتي يُشتبه بوجود الفيروس فيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برج الملوك بمرجعيون أغلقت الملعب والحديقة منعا لانتشار "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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