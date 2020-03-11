لفت وزير المالية ​غازي وزني​، في تعميم، إلى أنّ "في ظلّ الظروف الصحيّة الراهنة الّتي تُصيب الجمهورية اللبنانية، ومنعًا للإكتظاظ في الدوائر الّتي تستقبل عددًا كبيرًا من المراجعين، في محاولة لتجنّب انتقال مرض "​كورونا​" وتفشّيه، تعلن ​وزارة المالية​ امتناع مديرية الصرفيّات عن استقبال المراجعين وطلبات أصحاب العلاقة اعتبارًا من تاريخ 10 آذار 2020 حتّى إشعار آخر، على أن يُصار إلى استقبال الطلبات كافّة عبر بريد الـ"ليبان بوست"، كما استقبال المراجعات كافّتة عبر أرقام الهاتف المحدّدة أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل دائرة من الدوائر التابعة لمديرية الصرفيّات".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المال: إمتناع مديرية الصرفيات عن استقبال المراجعين وطلبات أصحاب العلاقة حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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