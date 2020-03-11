بلدية الحدت قررت إقفال النوادي الرياضية وصالات الالعاب

أعلن رئيس ​بلدية الحدت​ - سبنيه - حارة البطم ​جورج عون​ في قرار أصدره أنه "نظرا للظرف الراهن الناجم عن إنتشار ​فيروس كورونا​، وحرصا على ​السلامة العامة​ وكتدبير إحترازي ووقائي، تقفل فورا وحتى إشعار آخر ​النوادي الرياضية​ - محلات النرجيلة - محلات وصالات ألعاب التسلية - محلات ألعاب ​القمار​ الورقية والالكترونية. أي مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية".

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