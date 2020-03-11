جعجع طالب بإعلان حال طوارئ صحية: احتمال رد التشكيلات القضائية سيشكل ضربة قاضية للحكومة

أكد رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ أنه "إذا صح الكلام الذي يفيد أن وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ سترد ​التشكيلات القضائية​ إلى ​مجلس القضاء الأعلى​، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للحكومة الحالية، لأن أول المطالب في الداخل هو قضاء نزيه وحر انطلاقا مما رأيناه في القضاء في السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ​سهيل عبود​ مشهود له بنزاهته وكفاءته، وأعتقد أنه أطلع وزيرة العدل على المعايير التي أعدت على أساسها التشكيلات، وهي تعرفه جيدا. لذلك، فإن تدخل الوزيرة في هذا الملف تحت ستار المعيار تدخل في القضاء، وأنا أتمنى ألا ترد نجم هذه التشكيلات".

وشدد جعجع في حديث صحفي، على أن "هناك من يحاول وضع الوزيرة نجم في بوز المدفع لأن ما سمعته عنها على المستوى الشخصي يبشر بالخير، وإذا ردت التشكيلات اليوم فهذا يعني أن هناك من لا يريد هذه التشكيلات. وأعتقد أنه فريق رئيس الجمهورية".

أما بالنسبة لموقفه من احتمال اللجوء إلى ​صندوق النقد الدولي​، أوضح أن "​الحكومة​ لم تتخذ قرارها في هذا الشأن. أما ​حزب الله​ فأبدى رأيه في الموضوع. وفي ما يتعلق ب​حزب القوات اللبنانية​، فإننا ندعو كل من لديه اقتراح حل يؤمن سيولة للبنان على المدى القصير إلى تقديمه. أما على المدى الطويل، فمن المفترض أن تباشر الحكومة منذ الآن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن. وفي الانتظار، أذكر الجميع أن قبل تطبيق خطته الانقاذية، يفاوض الصندوق سلطات البلد المعني. وفي ما خص لبنان، نحن لا نوافق على كل شروط الصندوق، ذلك أننا نعارض، على سبيل المثال فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين".

وردا على خطاب رئيس الحكومة ​حسان دياب​ الأخير الذي نعى فيه النموذج ​الاقتصاد​ي الحر، قال جعجع: "إذا كان دياب يتحدث عن طريقة ممارسة النموذج الاقتصادي في الاعوام الأخيرة، أي أن يقول إن السلطة السياسية تجاهلت الاقتصاد الفعلي (​الصناعة​ و​الزراعة​ والتجارة و​السياحة​) وحولت البلد إلى دولة تعطي فيها ​المصارف​ المودعين فوائد عالية، على طريقة المرابين، بما يعطل سائر القطاعات فهو محق. أما إذا كان يتحدث عن فشل النموذج الاقتصادي الحر، كنظام اقتصادي، فنحن نعارضه لأن لبنان لا يستطيع أن يعيش من دون نموذج اقتصادي حر. نريد إذا نظاما اقتصاديا مبنيا على الزراعة والصناعة والتجارة، لا على الفوائد المرتفعة التي تمنع الناس من توظيف أموالهم".

واشار إلى أنه "من بين كل القوى السياسية الموجودة، نتقارب مع ​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​حزب الكتائب اللبنانية​، لكن الآخرين (غير القوات) غير مستعدين للذهاب في معارضتهم أبعد مما هم عليه اليوم لأسباب متعددة، وتاليا، نحن نعتبر أننا في المعارضة حتى النهاية، ونحاول التنسيق مع المستقبل والاشتراكي والكتائب في ما هم مستعدون للذهاب إليه، علما أن التواصل قائم مع النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وحزب الكتائب، فيما العلاقة مع الرئيس ​سعد الحريري​ عادية، والتنسيق بالمعنى الفعلي للتعبير غير موجود، لكن في الوقت نفسه، ما من عدائية".

وبالنسبة لما إذا كان حزب القوات اللبنانية لا يزال مصرا على ​الانتخابات​ المبكرة، ووفق أي قانون، قال جعجع: "بالتأكيد، خصوصا أن مسار الأمور يظهر أن الحكومة قد لا تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، بدليل أننا بحاجة إلى خطة إنقاذ لم نر منها شيئا، علما أن هناك خطوات بسيطة كان يمكن اتخاذها في ملف ​الكهرباء​، بالاضافة إلى التخلي عن 5300 موظف دخلوا إلى الادارة لأسباب انتخابية محض، لكن يجب أن ننتظر خطة الحكومة المفترض أن تظهر في الأسابيع المقبلة. هذا بالاضافة إلى موضوع ​فيروس كورونا​ الذي تتعاطى معه الحكومة بكثير من الخفة، فيما هو يوجب إعلان حال طوارىء صحية"، لافتا الى ان هذا "كله يؤكد ألا حل أمامنا سوى الانتخابات المبكرة على أساس القانون الحالي، ففي المبدأ تغيير القانون غير مطروح راهنا، ذلك لأنه ثمرة 10 اعوام من النقاشات. فإذا ما كانوا جديين في طرحهم للانتخابات المبكرة عليهم أن يجرونها على أساس القانون الحالي، علما أن ​النسبية​ على اساس لبنان دائرة واحدة مرفوضة لأن فيها ديموقراطية عددية، فيما أساس الطائف ​المناصفة​ ونحن نرفض الديمقراطية العددية لأن فيها نعيا للبنان الكبير".