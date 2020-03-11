فادي الجميل: من المفترض أن تكون المنصة الجديدة حلا مستداما لاستيراد المواد الأولية للصناعيين

لفت رئيس "​جمعية الصناعيين​" ​فادي الجميل​، إلى أنّ "من المفترض أنّ يكون الـ"oxygen fund" أو المنصّة الّتي أُعلن عن إنشائها لتوفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدّرين، حلّا مستدامًا لاستيراد المواد الأوليّة للصناعيّين كافّة"، مركّزًا على أنّ "​الصناعة​ اللبنانية لديها دور واضح في ​الاقتصاد​، لكن يجب أن نؤمّن لها المواد الأوليّة".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "صحيحًا أنّه يلزمنا استيراد مواد أوليّة، إلّا أنّنا نصدّر أيضًا"، مؤكّدًا أنّ "موضوع تقلّبات أسعار الصرف معيق جدًّا للصناعة اللبنانية، ويهمّنا ثبات سعر صرف ​الدولار​ من أجل التعامل التجاري". وأشار إلى أنّ "هناك صناعيّين كبار وآخرين صغار، وكلّهم يلعون دورًا في الاقتصاد، وهناك دائمًا مؤسّسات وسطى وصغيرة، وهي "أوكسيجين للاقتصاد وتخلق فرص عمل".