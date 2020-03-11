شكرا لقرائتكم خبر عن السلفيون يقصفون جبهة الإخوان بـ17 سؤالا عن مواقفهم من الاغتيالات والتفجيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المنصات الإلكترونية لحزب النور السلفى، هجوما عنيفا ضد جماعة الإخوان، واستنكرت ما عتبرته تنصلا من جانب عناصر الجماعة، بشأن مواقف لقيادات الجماعة، واعتبارها غير رسمية بسبب مخالفتها للثوابت العقدية والدينية.

وقالت صفحة رصد حزب النور: "متى يكون موقف الإخوان رسمى، أحكم منه عليهم فى توجه ما أو موقف معين أن هذا هو توجه الجماعة نفسها "شبابها وكوادرها وأفرادها ؟!".

ووجهت الصفحة، حوالى 17 سؤالا لعناصر الإخوان أهمها: "عندما يتكلم بديع والعريان والبلتاجي وزوبع وجمال حشمت وأشرف عبدالغفار" .

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وكثير جداً من أقوالهم لم يصدر من الإخوان ما يعارضها ... وإلا : من عارض الإخوان من الإخوان لما نظموا وكانوا رعاة لحفل راقص فيه دولي شاهين؟، من عارض العريان من الإخوان كقيادات عندما قال إن دور الأزهر استشاري وأن الحاكمية لمجلس النواب؟ ، من عارض صبحي صالح من قيادات الإخوان لما قال إن الشيعة من مذاهب أهل السنة والجماعة وسب أمهات المؤمنين من الأمور الخلافية؟، من عارض أشرف عبدالغفار لما قال إن تفجير أبراج الكهرباء من السلمية؟، من عارض أكرم كساب من الإخوان لما قالها صريحة: قتل القضاة واجب شرعى ومطلب ثورى وبعدها مباشرةً تم اغتيال النائب العام؟".

وأضافت: "من عارض عبد المقصود يوم أفتى بأننا مرتدين على قنوات الإخوان؟، من عارض وفد الإخوان بقيادة إبراهيم منير يوم أن ذهبوا إلى مجلس العموم البريطاني وأقرُّوا هناك بحقوق المثليين وحقوق الشواذ والحرية الجنسية، من عارض وفد الإخوان لما ذهبوا لمجلس العموم البريطاني وأقرُّوا هناك أن الشريعة في دستورالسيسي أقوى مما كانت عليه فى دستورمرسي؟".

وتابع :"من عارض المذيع محمد ناصر يوم أن طعن في الإمام ابن كثير رحمه الله ووصفه بأنه من علماء السلطان، من عارض وجدي غنيم يوم أن قال عنا "أننا أبناء راقصات" ؟!.