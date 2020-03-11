شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: الإخوان والسلفيون تجمعهم مشتركات فكرية كموضوع "الخلافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن هناك تقارب كبير بين الإخوان والتيار السلفى، مشيرا إلى أن هناك تلاقي في أدبيات ومناهج كثيرة بين الجانبين، متابعا: لا ننسى أن مؤسس الإخوان حسن البنا قد حدد رافد السلفية ضمن روافد جماعته ليستقطب بها هذا الفصيل بجماهيره ومريديه إن لم يكن تنظيميا فبالتأييد والتعاطف والدعم، ومستطردا: لذلك نجد هناك رابط بين الإخوان ورموز سلفية مثل محب الدين الخطيب ورشيد رضا وحديثا محمد عبد المقصود وأبو إسحاق الحويني وسعيد عبد العظيم وحازم أبو إسماعيل.

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وأضاف الباحث الإسلامي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الروابط الأكثر تجذرًا بين الإخوان من جهة وخاصة في نسختها القطبية الحركية بالسلفية الجهادية بمختلف فصائلها لكنها أقوى ما تكون بين الإخوان والقاعدة تحديدًا، متابعا: لذلك نجد غالبية قادة وأعضاء القاعدة قد مروا بالإخوان أولا، وهؤلاء جميعا - أى سلفية وإخوان وسلفية جهادية- تجمعهم مشتركات في ملفات عامة مثل الخلافة والحاكمية وتطبيق الشريعة ومفاهيم الجهاد وغيرها .

وأشار هشام النجار، إلى أن هناك خلاف في بعض التفاصيل بين التيار السلفى وجماعة الإخوان، مثل التوقيتات وأسلوب التغيير وهل العنف أولا أم الدعوة وغيرها من اختلافات، مستطردا: لكن الملاحظ أن جماعة الإخوان تدير هذا المشهد بتبايناته وتنوعه لصالحها فهي تستفيد من السلفية التقليدية وتوظف السلفية الجهادية، فالأولى تستفيد منها في حال وجودها في المشهد السياسى طارحة نفسها ككيان إسلامى سياسى قابل بالاندماج وبآليات الحالة السياسي التعددية بخلاف السلفيين الذين يرفضون هذه الآليات ويوظفون السلفية الجهادية عندما يحتاجون لدعم مسلح في حالة تحولهم للعنف في مرحلة من المراحل بحسب ما تقتضيه الظروف، ومن السهل العثور على تطبيقات لهذا كله في تاريخ الجماعة بمصر وبغيرها من الدول.