بالصور.. تشميع 4 حضانات بدون ترخيص في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن مجلس مدينة بورفؤاد وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملتين صباح اليوم الأربعاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوحدات السكنية التي جرى تحويلها إلى نشاط إداري أو تجاري، أسفرتا عن تشميع 4 حضانات بدون ترخيص.

وأشار المهندس محمد عبده، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، إلى أن الحملة استهدفت رصد الوضع القانوني لعدة حضانات بالمدينة، وتبين مخالفة البعض منها لقرار محافظ بورسعيد رقم 485 لسنة 2007، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية لنشاط إداري أو تجاري، ولمزاولتهم نشاط الحضانة بدون ترخيص، لافتًا إلى أنه صدر قرارين بغلق حضانتين، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما.

فيما جرى تنفيذ قرارين بغلق وتشميع حضانتين بنطاق حي الضواحي، لإدارتهما بدون ترخيص، وذلك بناء على خطاب من مديرية التضامن الاجتماعي، كما جرى توجيه إنذار بغلق 4 حضانات أخرى بمنطقتي بورتكس وأبراج النور.