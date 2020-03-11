حملة لتحصيل الرسوم المتأخرة على المحال التجارية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن إدارة رخص المحلات بالحي شنت حملة بمنطقة السلام الجديد لتحصيل الرسوم السنوية من المحلات المتأخرة في السداد.

وأشار رئيس الحي إلى أن المتحصلات تورد للخزينة بالمركز التكنولوجي، لإدخال المبلغ على النظام الإلكتروني.