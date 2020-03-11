استطلاعات: بايدن يفوز بولاية ميشيجان في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ف ب):

توقعت وسائل إعلام أمريكية فوز جو بايدن بمندوبي ولاية ميشيجان في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الثلاثاء، حيث أظهرت استطلاعات الناخبين انتزاعه انتصارا حاسما على بيرني ساندرز يعزز تقدمه لنيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية.

ويتفوق بايدن في استطلاعات أولية لناخبين بعشر نقاط صلبة على ساندرز الذي فاز بالولاية الشمالية في الانتخابات التمهيدية قبل أربع سنوات.

وهذا هو الفوز الثالث المرجح لبايدن هذه الليلة بعد ولايتي ميسيسيبي وميسوري، وأكبر جائزة لهذا اليوم في الانتخابات التمهيدية التي تشمل ست ولايات.

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وكتب بايدن على تويتر "شكرا ميشيجان".

ويعطي هذا الفوز بايدن حصة الأسد من مندوبي الولاية الـ125 الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي سيختار مرشحا لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

ولا يزال أمام بايدن وساندرز نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية،وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل الترشيح.