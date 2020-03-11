الكويت تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 72

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد- 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 72 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتان الأخريان (مصري وسوداني) مخالطان لحالة سابقة.

وأوضح أن عدد المتعافين اثنان، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن من بينهم خمس حالات في الرعية المركزة، إحداها حالة حرجة.

وتحدث عن وجود 916 حالة في الحجر الصحي.