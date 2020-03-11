الهند تلغي تأشيرات مستخرجة لمواطني ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بسبب الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

ألغت الهند جميع تأشيرات الدخول المستخرجة لمواطني ألمانيا وفرنسا وإسبانيا اليوم الأربعاء وقبل ذلك، كما طلبت من المواطنين الهنود تجنب السفر إلى هذه البلدان المتضررة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أوروبا.

تأتي القرارات الجديدة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 50 حالة في الهند.

وقالت وزارة الصحة إن تأشيرات جميع الأجانب الذين سافروا إلى هذه الدول الثلاثة في الأول من فبراير أو بعد ذلك ولم يدخلوا بعد إلى الهند قد تم إلغاؤها.

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ودعت التعليمات المحدَّثة بشأن السفر جميع المسافرين الذين لديهم تاريخ سفر حديث إلى أي من الصين وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وتايلاند وسنغافورة وإيران وماليزيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا إلى الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم.

وطلبت الحكومة من جميع أصحاب العمل السماح لهؤلاء الأشخاص بالعمل من المنزل.

وطلبت الهند بالفعل من المسافرين تجنب البلدان الأكثر تضررا من الفيروس: وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.