وزارة الطاقة السعودية تطلب من أرامكو زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الأربعاء إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقال الناصر إن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.

وكانت أرامكو أعلنت أمس أنها اتفقت مع عملاءها على تزويدهم بـ 12.3 مليون برميل من النفط في اليوم بداية من شهر أبريل، بحسب بيان لها منشور على موقع البورصة السعودية.

وتأتي تحركات السعودية بزيادة الإنتاج في إطار حرب الأسعار والطاقات الإنتاجية التي أشعلتها ضد روسيا التي رفضت الاتفاق مع الدول المنتجة للبترول على خفض الإنتاج من أجل الحفاظ على مستوى الأسعار والتأقلم مع تراجع الطلب نتيجة انتشار فيروس كورونا.