صحيفة "الشرق الأوسط" : حفتر أدّى زيارة غير معلنة إلى دمشق

وكالات- أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم، الثلاثاء 10 مارس 2020 ، نقلا عن مصادر متطابقة، بأن زيارة سرية لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر إلى دمشق مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ما توصف بـ"الحكومة الموازية" في بنغازي والحكومة السورية في دمشق.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنها علمت أن زيارة حفتر لدمشق "باركتها زيارة سرية أخرى قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك منتصف الأسبوع الماضي".

وأشارت إلى أن "الهدف المعلن من التحركات السرية، هو إعادة الحرارة إلى طريق دمشق. بينما الهدف المضمر، هو تنسيق الجهود لمواجهة الدور التركي في ساحات عدة أهمها سورية وليبيا".

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ولفتت الصحيفة إلى أن "العلاقة بين الحكومة السورية وحفتر تعود إلى سنوات طويلة، بل إن بعض أبناء أسرته يعيشون في العاصمة السورية كما هو الحال مع أقرباء وأحفاد العقيد معمر القذافي. ومع مرور الوقت، بدأت تتراكم الظروف إلى أن انتقلت العلاقة من بعدها الشخصي إلى التنسيق العسكري والاستخباراتي والتعاون السياسي".