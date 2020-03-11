ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف شبان خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" أن نهج
وتابع: "الفيروس موجود في ألمانيا.. وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة.. سوف ينتشر حتى لوأغلقت كل الحدود. عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بالفيروس.
وسجلت ألمانيا الاثنين الماضي، أول حالتي وفاة في ولاية شمال الراين فستفالن، غربي البلاد، فيما ارتفع عدد المصابين في عموم البلاد إلى 1153 حالة.
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