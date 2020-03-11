تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مصدر طبي، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" ـ إنه تم
يذكر أن خلية الأزمة في كربلاء أعلنت، في السادس من مارس الجاري، عن وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا.
وقد ظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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