منغوليا تحظر التنقلات بشكل مؤقت عبر الحدود مع روسيا

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في منغوليا حظر التنقلات بشكل مؤقت عبر الحدود مع روسيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن السلطات المنغولية علقت ايضا جميع الرحلات الجوية من وإلى روسيا وتركيا وكازاخستان.

وكانت منغوليا قد أعلنت أمس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لمواطن فرنسي يعمل لحساب شركة للطاقة في إقليم دورنوجوفي بجنوب البلاد وصل إلى منغوليا قادما من باريس عبر موسكو.



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