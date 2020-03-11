أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أنها لا تفكر في تأجيل الألعاب، وأن الاستعدادات للبطولة تمضي كما هو مخطط لها.
ونفت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء - معرفتها بالاقتراح الذي أعلنه عضو الهيئة التنفيذية هارويوكي تاكاهاشي لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية وفحواه أنه سيكون من الواقعي تأجيل الأولمبياد لمدة عام أو عامين بدلا من
وأكدت اللجنة أن الأولمبياد ستمضي كما هو مقرر في 24 يوليو المقبل.
وكان عضو في الهيئة التنفيذية للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام يوليو المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو هارويوكي تاكاهاشي قد قال لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية "لا أعتقد أنه يمكن إلغاء الألعاب، سيكون هناك تأجيل فقط، وهذا سيكون أفضل للمنظمين لأن الجدول الرياضي للعام المقبل في الولايات المتحدة وأوروبا ثابت إلى حد كبير، وقد دفعت هيئات البث الأمريكية بالفعل رسوما ضخمة مقابل حقوق البث لألعاب طوكيو".
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قرر إغلاق المدارس والدعوة إلى إلغاء الأحداث الكبيرة وتأجيلها للحد من مخاطر انتقال الفيروس، بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب بطء الاستجابة للأزمة كما قيدت اليابان منذ الاثنين الماضي رحلات السفر من الصين وكوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أولمبياد طوكيو: لا نفكر في التأجيل والاستعدادات تجري كما هو مخطط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.