أولمبياد طوكيو: لا نفكر في التأجيل والاستعدادات تجري كما هو مخطط

أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أنها لا تفكر في تأجيل الألعاب، وأن الاستعدادات للبطولة تمضي كما هو مخطط لها.

ونفت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء - معرفتها بالاقتراح الذي أعلنه عضو الهيئة التنفيذية هارويوكي تاكاهاشي لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية وفحواه أنه سيكون من الواقعي تأجيل الأولمبياد لمدة عام أو عامين بدلا من

إلغاء الألعاب بسبب تفشي فيروس كورونا.وأكدت اللجنة أن الأولمبياد ستمضي كما هو مقرر في 24 يوليو المقبل.وكان عضو في الهيئة التنفيذية للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام يوليو المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو هارويوكي تاكاهاشي قد قال لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية "لا أعتقد أنه يمكن إلغاء الألعاب، سيكون هناك تأجيل فقط، وهذا سيكون أفضل للمنظمين لأن الجدول الرياضي للعام المقبل في الولايات المتحدة وأوروبا ثابت إلى حد كبير، وقد دفعت هيئات البث الأمريكية بالفعل رسوما ضخمة مقابل حقوق البث لألعاب طوكيو".وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قرر إغلاق المدارس والدعوة إلى إلغاء الأحداث الكبيرة وتأجيلها للحد من مخاطر انتقال الفيروس، بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب بطء الاستجابة للأزمة كما قيدت اليابان منذ الاثنين الماضي رحلات السفر من الصين وكوريا الجنوبية.