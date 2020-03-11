ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ"كورونا" في الكويت إلى 72 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 72 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي الـ13، الذي عقد بمقر الوزارة - إن الحالة الأولى مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتان الثانية والثالثة، من المخالطين للحالة المصابة جراء السفر إلى أذربيجان، والتي سبق الإعلان عنها أول أمس.

وأضاف أنه بالنسبة للحالة العامة للمصابين، فإن عدد الحالات بالعناية المركزة ارتفعت إلى 5 حالات، منهم 4 حالات مستقرة، في حين أن الحالة الخامسة مازالت خطرة، وهي لسيدة في العقد السابع من العمر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس،

تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.وأكد أن ارتفاع عدد الدول المواجهة للفيروس من 102 دولة إلى 112 دولة خلال 3 أيام فقط، يؤكد حجم التحديات التي يواجهها الجميع لإحكام السيطرة على هذا الفيروس على مستوى العالم.وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع مصابي الفيروس إلى 69 حالة، بعد تسجيل 4 حالات إصابة جديدة.