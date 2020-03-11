إيران تعلن إنتاج دواء محلي لعلاج مصابي "كورونا"

أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل.
وأضاف أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.
من جانبه أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما دعا المواطنين لتجنب التنقلداخل البلاد
وقال خلال اجتماع الحكومة إن السلطات الإيرانية تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم.
وأشار روحاني إلى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة "يسهم في مكافحة فيروس كورونا من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين".
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