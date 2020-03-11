بومبيو يطالب إيران بالإفراج عن السجناء الأميركيين مع تفشي فيروس “كورونا”

طالبت الولايات المتحدة إيران بالإفراج الفوري عن السجناء الأميركيين المحتجزين لديها مع ورود تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان الأربعاء أن “الولايات المتحدة ستحمّل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أميركي”، قائلاً “ردّنا سيكون حاسماً”.

إلى ذلك، اعتبر أن “التقارير عن انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون الإيرانية مثيرة للقلق وأقلّ ما تتطلّبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأميركيين”.

الإفراج عن 70 ألف سجين

كما لفت البيان إلى أن النظام الإيراني أفرج مؤخرًا عن 70،000 سجين بسبب كورونا COVID-19 ، لكنه أبقى على العديد من المواطنين الأميركيين مسجونين ظلما، دون سبب أو تبرير.”

وحث أي دولة تسعى إلى مساعدة إيران في ظل هذا الوضع الإنساني الناجم عن تفشي كوفيد 19، إلى طلب الإفراج عن جميع المساجين الأجانب أو المزدوجي الجنسية.

إلى ذلك، شددت الخارجية الأميركية على أنها لن ترتاح قبل إعادة جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في الخارج إلى بلادهم.