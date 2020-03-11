كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعلن تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية في إسلام آباد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية في العاصمة إسلام آباد، نقلًا عن وكالة "رويترز".
وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، أن المقاتلة أمريكية الصنع كانت تشارك في تدريبات من أجل عرض جوي واستعراض عسكري من المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة (يوم باكستان).
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، إنه "تم إرسال فرق الإنقاذ نحو موقع التحطم"، مضيفًا: "أمرت قيادة القوات الجوية لجنة تحقيق بتحديد سبب الحادث".
#Pakistan Air Force (PAF) F-16 aircraft crashed near Shakarparian, Islamabad today during rehearsals for Pakistan day parade: Pakistan media#Aircraft #F16 @Jacobmathewlive pic.twitter.com/TGeucTRCLb
#Pakistan Air Force (PAF) F-16 aircraft crashed near Shakarparian, Islamabad today during rehearsals for Pakistan day parade: Pakistan media#Aircraft #F16 @Jacobmathewlive pic.twitter.com/TGeucTRCLb— News24 India (@news24tvchannel) March 11, 2020