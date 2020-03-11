ميلاد أسد الإمارات.. كل عام وأنت بخير بوخالد

تصدر هاشتاج #ميلاد_أسد_الإمارات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث هنأ آلاف المغردون من مختلف أنحاء الوطن العربي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في يوم ميلاد سموه الذي يوافق 11 مارس.

مؤكدين, على أن يوم ميلاد سموه هو يوم فرح لكل الإماراتيين، مشيرين إلى أنه حقق العز والفخر للبلاد وأنه فعلا "أسد الإمارات" وحامي حماها.

وأشاد بعض المغردون أيضا بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف.

فمحمد بن زايد.. نبض الإمارات وروح زايد الذى يتمتع بالقيادة والقدوة، وبمثابة رمز التواضع والطيبة، متمنين له عمراً مديداً زاخراً بالنجاح والعطاء و السعادة والصحة والازدهار".