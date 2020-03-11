“كوفيد-19”.. “الصحة العالمية” تتهم دولاً بعدم الشفافية وتعلن تعافي 64 ألف مصاب

اتهمت منظمة الصحة العالمية دولاً بتعمد إخفاء أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وعدم الشفافية مع الرأي العام الوطني، والدولي.

وقالت المنظمة، أمس الثلاثاء، إن كثيراً من الدول لم تجعل محاربة هذا الفيروس أولوية سياسية تشترك فيها الحكومات، والمجتمعات.

وتحوم الشكوك حول صحة الأرقام المعلن عنها في الدول العربية، خصوصا، إذ تظل صغيرة مقابل ارتفاعها بالآلاف في الدول الأوربية بشكل متواصل.

ولفتت “الصحة العالمية” الانتباه إلى أن أكثر من 70 في المائة ممن أصيبوا بالفيروس في الصين تعافوا من المرض، ويبلغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص، بحسب المدير العام للمنظمة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحافي حول تفشي الفيروس، أن 93 في المائة من إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالمرض، والبالغ عددها نحو أكثر من 114 ألف شخص، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين، وإيطاليا، وكوريا، الجنوبية، وإيران.

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وأكد غبريسوس أنه “لايزال من الممكن السيطرة على الوضع”، مضيفًا أن “خلاصة القول أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس”.

وأغلقت سلطات ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي الصينية، أمس الاثنين، أحد أكبر المنشآت العامة، التي تم تحويلها إلى مستشفى مؤقت، بعدما واصل الانخفاض في عدد المرضى في المدينة.

وحسب وكالة “شينخوا” الصينية، فإن مستشفى جيانغهان المؤقت، الذي جرى تحويله من مركز للمعارض الدولي في ووهان إلى مستشفى، أغلق في الساعة الثالثة عصراً، ليرتفع عدد المستشفيات المؤقتة المغلقة إلى 14 مستشفى.

وبلغ عدد من تشافوا بعد الإصابة بالمرض في العالم، منذ ظهوره في الصين، في دجنبر الماضي، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، أكثر من 64 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.