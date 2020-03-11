هل أصيب مبابي بفيروس كورونا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن عن نتائج الفحوصات التي أجراها نجمه، كيليان مبابي، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
ووفقا لشبكة "راديو مونت كارلو"، فإن العينة التي أُخذت من مبابي، أمس الثلاثاء، جاءت سلبية، لتزول بذلك كل الشكوك حول إصابته بكورونا.
وأضافت الشبكة الفرنسية أن مشاركة مبابي في مباراة الإياب ضد بوروسيا دورتموند مساء اليوم، الأربعاء، لم تعد مضمونة في ظل غيابه عن التدريبات الجماعية لـ3 أيام متتالية، جراء إصابته بوعكة صحية.
ويلتقي بي إس جي مع دورتموند على ملعب حديقة الأمراء في مباراة تقام من دون جمهور، تفاديا لعدم انتشار فيروس كورونا.
ولفتت مونت كارلو إلى أن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت أن الفيروس طال 1784 شخصا، بينهم 86 حالة خطيرة، وأودى كورونا بحياة 33 فرنسي حتى الآن.
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