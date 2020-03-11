"إعلام" يختتم دورة في الكفاءة النحوية والتحرير اللغوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتم مركز "إعلام"، مؤخرا، دورة في "الكفاءة النحوية والتحرير للغوي"، نظمها بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال- تواصل، وحضرها إعلاميون وناشطون من مختلف التخصصات ووسائل الإعلام.

وعقدت الدورة يومي الجمعة والسبت والأحد الماضيين، وقدمها المدرب خالد سليم. وتلقى المشاركون خلالها أساسيات يجب على الإعلاميين والناشطين التمكن منها كي تصل أفكارهم ومعانيهم بلغة سليمة، عبر شرح نظري، وتدريبات عملية جماعية.

وانتهت الدورة بتوزيع شهادات إنهاء على المشاركين في الدورة الذين أثنوا على المواد التي طرحت وعلى المدرب الذي قدّم المعلومات بصورة سلسلة ومقربة إلى المتلقين.

وقالت مركزة الدورة، يثرب حسن، إن "الدورة هدفت إلى إكساب المشاركين مهارات في الكتابة السليمة، نحوًا وإملاءً وترقيمًا، وهي تأتي في إطار تثقيف ومهننة الشباب المنخرط في مجال الإعلام".

Advertisements

وأوضحت أنّ "هذه الدورة الأولى لعام 2020، إذ يعمل المركز اليوم على تنظيم دورات إضافية بمشاركة عدة أطر منها أيضًا منتدى فلسطين الدولي للإعلام، والذي أبدى، مشكورًا، رغبة في المساهمة في الرفع ومهننة جمهور الصحافيين الفلسطينيين داخل أراضي الـ48".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمنتدى، بلال خليل، إن "المنتدى صمم برنامج الدورة بناء على احتياج المشاركين، وسيواصل تنفيذ دورات لأبناء شعبنا في الداخل، بما يمكنهم من تطوير إعلامهم".

وأوضح أنّ "المنتدى يعتبر هذه الدورة جزء من دعم التواصل الفلسطيني- فلسطيني، وأن هناك دورات مستقبلية إضافية".