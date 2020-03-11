تأجيل المباراة أمام السيتي: لاعبو آرسنال في الحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مباراة القمة بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تأجلت بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أوليمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وتقابل بعض لاعبي آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 شباط/فبراير الماضي.

وأمس الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

واصيب أكثر من 116 ألف شخص بفيروس كورونا وتوفي أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم.

وقال سيتي في بيان "تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه آرسنال".

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وتابع "قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19".

وأكد آرسنال أن الخطورة على لاعبيه "منخفضة للغاية" لكنهم سيتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف في بيان "النصائح الطبية التي حصلنا عليها تضع احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند مستوى منخفض للغاية، لكننا سنتبع بصرامة الإجراءات الحكومية التي توصي بأن أي شخص اتصل بآخر مريض بالفيروس يجب أن يخضع للعزل الفردي في المنزل لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اتصال".

وتابع "اللاعبون سيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما. أربعة أشخاص من العاملين في آرسنال كانوا يجلسون بالقرب من السيد ماريناكيس خلال المباراة وسيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما".