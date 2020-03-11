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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا بالسعودية لـ21 بعد تسجيل حالة جديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الحالة لأحد الركاب العابرين، حيث كان قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة داخل المملكة 21 حالة.
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حالياً، وجارِ التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفق الإجراءات المعتمدة.
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