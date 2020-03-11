بالصور.. قيادة الشرطة العسكرية بتعز تفتتح الورشة الفنية

الأربعاء 11 مارس 2020

افتتح رئيس أركان محور تعز، العميد عبدالعزيز المجيدي، ومعه قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، الورشة الفنية التابعة لقوات الشرطة.



وخلال الافتتاح أشاد العميد المجيدي بالجهود الكبيرة التي قدمتها قيادة الشرطة، لافتتاح الورشة الفنية كونها تمثل رافداً كبيراً للمؤسسة العسكرية.

وقال المجيدي أن الورشة الفنية ستعمل على رفع جهوزية الأطقم العسكرية، وهذا بدوره سينعكس إيجابًا على مسار حركة الحملات الأمنية دون وجود أي عوائق.

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من جهته أكد العميد محمد سالم الخولاني قائد الشرطة العسكرية خلال الافتتاح، أن الورشة الفنية تعد ضلعًا رئيسيًا في منظومة التأمين الفني لقوات الجيش الوطني، وذلك لاعتمادها على الكفاءة الفنية لأسلحتها ومعداتها حتى تبقى الدرع الواقي لسلامة أمن الوطن.