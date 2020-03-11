محكمة تركية تقضي بسجن معارض 10 أشهر بزعم "إهانة" أردوغان

الأربعاء 11 مارس 2020

أصدرت محكمة تركية، مساء الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 10 أشهر، بحق معارض ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، بزعم "إهانة رئيس الجمهورية".



ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، صدر الحكم عن محكمة الجنايات الابتدائية الـ14 بالعاصمة أنقرة، بحق فكري صاغلار، النائب البرلماني السابق عن الشعب الجمهوري.

وفي تصريحات صحفية أكد أردال إيشيق، محامي المعارض التركي، أن "الحكم صدر بحق موكلي لأنه سبق وقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان ينتمي لجماعة غولن التي يدرجها على قوائم التنظيمات الإرهابية"

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وأضاف المحامي: "لكننا سنواصل نضالنا ضد مثل هذه القرارات غير القانونية التي تستهدف المعارضة، وتتجاهل حرية التعبير والتفكير لدينا"، مشيرا إلى أنه يستعد للاستئناف على الحكم.

وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي، تُعَد واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبموجب هذا القانون تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات