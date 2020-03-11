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وفاة جديدة بكورونا في العراق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جديدة بكورونا في العراق والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020

أعلنت السلطات الصحية في العراق، الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد في محافظة بابل العراقية.

 

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 حالات وفاة، من بين 61 حالة إصابة بالفيروس في العراق.

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وكانت السلطات العراقية اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس المستجد، حيث قررت خلية الأزمة في العراق تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس الجاري.

 

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من 13 دولة، من بينها تركيا، وفرنسا، وإسبانيا، ونيجيريا.

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