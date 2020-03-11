شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفاة بكورونا في إندونيسيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، الأربعاء، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

Advertisements وأعلنت السلطات الإندونيسية، الاثنين، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 19 حالة. وفرضت إندونيسيا قيودا على القادمين من مناطق إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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