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شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية باكستانية في إسلام آباد والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
أعلنت السلطات الباكستانية، الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية في العاصمة إسلام آباد.
ولم يكشف سلاح الجو الباكستاني بعد عن مصير من كانوا على متن الطائرة العسكرية أو نوعها.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي تحطمت طائرة باكستانية مقاتلة من طراز (إف. تي- 7)، ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.
وسقطت طائرة (إف. تي- 7)، خلال مهمة تدريبية، في منطقة مفتوحة قرب مدينة ميانوالي بإقليم البنجاب.
وعلى فترات متقاربة يتم الإعلان عن سقوط طائرات عسكرية في باكستان، لكن المشهد الأصعب كان في 30 يونيو/حزيران الماضي إذ سقطت طائرة وسط منطقة سكنية بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية.
وأودى حادث هذه الطائرة بحياة 5 أفراد كانوا على متنها بالإضافة إلى 12 مدنيا بعد سقوطها قرب مدينة روالبندي شمال شرقي البلاد.
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