صحيفة إماراتية: العالم سينتصر في اجتثاث فيروس "كورونا المستجد"

الأربعاء 11 مارس 2020

قالت صحيفة خليجية إن دولة الإمارات أكدت في مناسبة جديدة مدى القوة التي تتمتع بها في مواجهة كل التحديات، عبر ما تمتلكه من مقومات وخبرات وكفاءات واحترافية ونهج إنساني رائد وشفافية في الطرح والتعامل مع جميع المستجدات التي تتعلق بأي حالة كانت.



وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء إلى أنه منذ الإعلان عن ظهور "كورونا المستجد"، قدمت الدولة نموذجاً ومواقف مشرفة حظيت باحترام العالم أجمع، وتأكيد أممي على أهمية الدور الوطني الإماراتي في دعم الجهود الهادفة لاحتواء الفيروس والقضاء عليه، سواء عبر التعامل مع الإصابات أو تقديم الدعم اللازم ضمن مساعي العمل لتأمين لقاح للمرض أو مواقفها الإنسانية التي اتسمت بشجاعة تامة في تقديم الرعاية لمن تقطعت بهم السبل في الصين واستضافتهم وتأمين كل مقومات الرعاية الصحية لحين عودتهم إلى بلادهم وغير ذلك الكثير..

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وأضافت أنه في هذا المجال فإن التحية لأولئك الشجعان في الأجهزة المختصة والفرق الطبية والمستنفرين على جميع المنافذ لما يبذلونه من جهود ومساع هدفها ضمان أمن وسلامة المجتمع أقل الممكن للتعبير عن الوفاء لما يقومون به، كما أن تعاملهم مع كل حالة يمكن الاشتباه فيها بشكل مباشر يؤكد إخلاصهم ووفاءهم وشجاعتهم وبرهم بالوطن الذي منحهم ثقته ليقوموا بمسؤوليتهم الوطنية بكل مهنية وإخلاص.. فهم اليوم جنود الصف الأول في مواجهة كل المصادر التي يمكن أن تكون حاملة للفيروس، والذين أكدوا في مناسبة حية غنى الإمارات بإخلاص أبنائها ومهنيتهم وولائهم لها، وكم هو دور عظيم هذا الذي يقومون به للحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه الصحي بحيث أكدت دولة الإمارات نجاحاً تاماً في التعامل مع حالة عالمية تثير خوف وقلق المجتمعات حول العالم.. وبفضل أولئك الأبطال والوعي المجتمعي والتواصل بين الجهات المسؤولة والجمهور عبر التوعية وتقديم ما يلزم من نصح وإرشادات وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية.. ها هي الدولة تقدم شواهد حية على قدرتها بجعل السعادة والشعور بالأمان حالة لا يُمكن أن تمس.

وأكدت في الختام أن العالم سينتصر في اجتثاث فيروس "كورونا المستجد" كما نجح في التعامل مع غيره من الأزمات والأوبئة التي عانت منها البشرية عبر مراحل مختلفة تاريخياً، ولاشك أن ما تعلنه منظمة الصحة العالمية من تطمينات رغم جسامة التحدي تؤكد الأمل بقدرة المجتمع الدولي عبر التعاون والتنسيق والشفافية في القضاء على المرض المعروف بـ"كوفيد 19″ خلال زمن قياسي وذات الحال بالنسبة لإمكانية شفاء جميع المصابين، وما أنجزته الصين القدرة على النجاح وكيف أنها كانت في سباق مع الزمن ونجحت في احتواء فيروس لم تُعرف كل أسراره وتطوراته وتكيفه مع المحيط بعد، وهي الدولة التي يقترب سكانها من المليار ونصف المليار إنسان، والإعلان عن شفاء 70% من المصابين، وبدء استعادة عجلة الحياة الطبيعية في عدد من المناطق.. جميعها بشائر خير يمكن البناء عليها حول العالم لتجاوز الظرف الحالي.