إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

قالت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريس، مساء الثلاثاء، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



وأضافت درويس في بيان، أنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل.

وكانت صحيفة "التايمز" قالت في وقت سابق، إنه تم تشخيص إصابة دوريس بالفيروس بعد تعرضها لأزمة صحية يوم الجمعة الماضي.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن دوريس التي تم وضعها في الحجر الصحي وتتعافى حاليا، قابلت مئات الأشخاص في البرلمان في الأسبوع الماضي، حيث حضرت حفل استقبال مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبلغ عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، أعلى معدل له منذ اكتشافه للمرة الأولى.

وارتفع العدد الإجمالي من المصابين إلى 373 حتى أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 54 حالة، فيما توفي 6 أشخاص بالفيروس.