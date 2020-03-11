- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. إصابة طفل بجروح خطرة جراء انفجار مقذوف من مخلفات المليشيا في حجر والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
أصيب طفل بجروح خطيرة، جراء انفجار مقذوف حوثي في منطقة حجر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر محلية، أن بقايا مقذوف حوثي انفجر بطفل يبلغ من العمر 12 عاماً في قرية ”الخورة“ وسط منطقة حَجْر السفلى شمال غربي الضالع ويدعى "ماهر علي عبدالله محمد".
وأوضحت المصادر أن الطفل أصيب على إثره بجروح بالغة، وقد تمَّ إسعافه على الفور إلى مستشفى النصر العام ومن ثم إلى عدن لخطورة حالته.
وأكدت المصادر، أن الطفل وصل المستشفى فاقداً للوعي ويعاني من كسور عميقة وتهشم في عظمة ساقه الأيمن وشظايا في الرقبة وأسفل البطن، إلى جانب فقدانه لقبضة يده اليمنى بشكل تام إثر ذلك الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع.. إصابة طفل بجروح خطرة جراء انفجار مقذوف من مخلفات المليشيا في حجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.