الرئيس الأمريكي يسعى لتخفيض ضرائب الدخل بسبب كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى تخفيض الضرائب على الدخل مؤقتا كجزء من حزمة تحفيز في رد فعل على تفشي فيروس كورونا.



وذكر كودلو خلال مؤتمر صحفي: "إنه اقتراح جريء وهذا رئيس جريء"، دون تقديم تفاصيل عن الخطة، التي يتعين تمريرها عبر الكونجرس.

وصرح كودلو بأنه سيتم تحديد الاقتراح في "المستقبل القريب"، موضحا أنه يهدف إلى منح تخفيض ضريبي للعاملين من الطبقة المتوسطة.

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وتبحث إدارة ترامب أيضا تقديم المساعدة للأشخاص الذين يأخذون إجازات مرضية غير مدفوعة الأجر بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى تأجيل الضرائب لبعض "الصناعات المتعثرة".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، الثلاثاء، إن الوزارة تبحث الخيارات المتاحة لديها بشكل مستقل للمساهمة في تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا.

فيما صرح ترامب، الثلاثاء، بأن إدارته تعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران وشركات تشغيل سفن الركاب؛ لمساعدتها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالنسبة لصناعة الطيران والنقل البحري.

وتخطى عدد وفيات الفيروس، الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه يقترب من أن يصبح وباء، نحو 4 آلاف شخص حول العالم، ووصل عدد المصابين أكثر من 113 ألفاً و378 حالة.