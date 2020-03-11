وزيرة الصحة البريطانية المصابة بـ«كورونا» التقت رئيس الوزراء وعدَّة نواب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:37 صباحًا, 11 مارس 2020 م المناطق _ وكالات قالت صحيفة التايمز البريطانية، إنَّ وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، التي تأكَّد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قابلت المئات من الناس في البرلمان الأسبوع الماضي، وحضرت حفل استقبال مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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