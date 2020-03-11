شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أمني أمريكي يشارك في تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن فريقا أمنيا من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، سيصل إلى الخرطوم اليوم الاربعاء، للمشاركة فى التحقيقات الجارية حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس.

وذكرت وزارة الداخلية السودانية، فى تدوينة على حسابها الرسمى على موقع "تويتر" مساء الثلاثاء، أن الفريق مكون من ٣ خبراء أمنيين، وأنه يصل الخرطوم بتنسيق من وزارة الداخلية، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتى استجابة لقرارات مجلس الأمن والدفاع.

وكان مجلس الأمن والدفاع السودانى قرر أمس "التحرى الفورى والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم فى كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة".

وقال مارشال دونلنذى مساعد وزير الخزانة الأمريكي، خلال لقائه اليوم مع وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إنه سيتم التعاون مع السودان بدفع خبراء أمنيين لكشف حقيقة الهجوم على حمدوك