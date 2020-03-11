شكرا لقرائتكم خبر عن 114 دولة ومنطقة تقيد دخول القادمين من كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن عدد الدول والمناطق التى تمنع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية أو تشدد إجراءات دخولهم وصل إلى 114 دولة ومنطقة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، بزيادة قدرها 5 عن اليوم السابق فى خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتحظر البهاما هايتي دخول الأجانب الزوار لكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا في غضون 20 يوما و14 يوما قبل دخولهم على التوالي، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

كما تحظر جرينادا وصربيا دخول الوافدين من كوريا الجنوبية، حيث كانتا تشددان عمليات الحجر الصحي للوافدين من كوريا الجنوبية.

وبلغ عدد الدول والمناطق التي تحظر دخول الوافدين من كوريا الجنوبية أو تسمح بدخولهم بعد مرور الفترة المحددة من مغادرة كوريا الجنوبية، 49 دولة ومنطقة.

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وارتفع عدد الدول والمناطق التي تفرض حجرا صحيا على الوافدين من كوريا الجنوبية إلى 17 دولة ومنطقة بزيادة 2 (قبرص، وسانت كيتس ونيفيس).

وبالنسبة للصين، تفرض 21 حكومة إقليمية حجرا صحيا على الوافدين من كوريا الجنوبية.

وتوصي الأرجنتين الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية والصين واليابان وغيرها، بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، لتنضم إلى قائمة الدول والمناطق التي تفرض إجراءات أقل تشددا مثل تشديد عمليات الحجر الصحي والتوصية بالحجر الصحي، مما يرفع عدد تلك الدول والمناطق إلى 48.

وتلزم تشاد مواطنيها والأجانب الزوار لكوريا الجنوبية وغيرها، بالخضوع لاختبار الفيروس.