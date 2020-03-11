شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة فى بنما، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز- عربية) ـ أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
وكان وزير الصحة قال أول أمس الاثنين إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.
وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بنما تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.