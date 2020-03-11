شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السيطرة على كورونا .. استئناف الصناعات الضرورية في ووهان والان نبدء بالتفاصيل
قالت حكومة إقليم هوبي الصيني في إشعار اليوم إن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.
وجاء في الإشعار أنه سيتم السماح لقطاعات رئيية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل.
وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.
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