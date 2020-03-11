تظاهر العشرات من المواطنين في قضاء الشافعية، الاربعاء، للمطالبة باقالة مدير البلدية. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء قضاء الشافعية في الديوانية، للمطالبة باقالة مدير البلدية. واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في التظاهرات لحين تلبية مطلبهم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات في الشافعية للمطالبة باقالة مدير البلدية 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.