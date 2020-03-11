كربلاء تسجل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تسجيل تسجل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في احدى المستشفيات الحكومية بكربلاء". يذكر ان خلية الازمة في كربلاء اعلنت، في السادس من اذار الحالي، عن وفاة مرأة مصابة بفايروس كورونا.



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