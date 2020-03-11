بالصورة.. أغطية جديدة للمنهولات ضد السرقة في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن المباشرة بإستخدام تجريبي لاغطية منهولات ومشبكات الامطار ضد السرقة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بلدية الرشيد احدى ملاكات امانة بغداد باشرت بإستخدام الأغطية المذكورة بشكل تجريبي وتم نشرها في بعض المواقع". Advertisements واضافت ان "الأغطية مصنوعة من الحديد وتحتوي على أقفال ذاتي وبالتالي يصعب سرقتها وغير مكلفة مقارنة بالحالية والمصنوعة من (الآهين) والتي كانت تسرق من قبل ضعاف النفوس مما سبب اضراراً بالممتلكات العامة وخطراً على سلامة المواطنين".

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