إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية بفيروس 'كورونا'

أثبتت الفحوص والتحاليل الطبية إصابة وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس "كورونا"، وقد تم إخضاعها للعزل الصحي الذاتي.
وقالت دوريس في بيان إنها اتخذت "كل الاحتياطات الموصي بها" بمجرد إبلاغها بنتيجة التشخيص.
بدوره أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على" تويتر" أنه يشعر "بأسف بالغ" لسماع التشخيص الخاص بحالة دوريس، مشيرا إلى أنها "فعلت الصواب بعزل نفسها في المنزل".
وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن دوريس التقت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع الماضي، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا أعلنوا الثلاثاء الماضي ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 6 حالات.
وقالت وزارة الصحة أيضا إن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس ارتفع من 319 إلى 373 شخصا.
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