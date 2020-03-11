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وفاة جديدة بكورونا في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

وفاة جديدة بكورونا في العراق

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في العراق، الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد في محافظة بابل العراقية.

 

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وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 حالات وفاة، من بين 61 حالة إصابة بالفيروس في العراق.

 

وكانت السلطات العراقية اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس المستجد، حيث قررت خلية الأزمة في العراق تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس الجاري.

 

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من 13 دولة، من بينها تركيا، وفرنسا، وإسبانيا، ونيجيريا.

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