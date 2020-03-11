تحطم طائرة عسكرية باكستانية في إسلام آباد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الباكستانية، الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية في العاصمة إسلام آباد.



ولم يكشف سلاح الجو الباكستاني بعد عن مصير من كانوا على متن الطائرة العسكرية أو نوعها.

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وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي تحطمت طائرة باكستانية مقاتلة من طراز (إف. تي- 7)، ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.

وسقطت طائرة (إف. تي- 7)، خلال مهمة تدريبية، في منطقة مفتوحة قرب مدينة ميانوالي بإقليم البنجاب.

وعلى فترات متقاربة يتم الإعلان عن سقوط طائرات عسكرية في باكستان، لكن المشهد الأصعب كان في 30 يونيو/حزيران الماضي إذ سقطت طائرة وسط منطقة سكنية بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية.

وأودى حادث هذه الطائرة بحياة 5 أفراد كانوا على متنها بالإضافة إلى 12 مدنيا بعد سقوطها قرب مدينة روالبندي شمال شرقي البلاد.