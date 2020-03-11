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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الإمارات تواجه «كورونا» بإجراءات احترازية تواكب أعلى المعايير العالمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
أبوظبي - الخليج 365
قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تواجه «كورونا» بإجراءات احترازية تواكب أعلى المعايير العالمية، وما تكتشفه وتعلن عنه من حالات مصابة نتاج تطبيقها المبكر والفعال للإجراءات الوقائية من فحص طبي دقيق، واتباع التعقيم المستمر لمكافحة العدوى، يبقى فقط أن يلتزم أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي والوقاية اللازمة.
وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" - ينبغي ألا يتحول الأمر لقلق وفزع خاصة أن الأرقام تكشف بوضوح ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين، فالسيطرة على الفيروس ليست مهمة مستحيلة، في ظل التعاون المستمر بين الجهات المعنية كافة، وتطبيق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع، والدليل إعلان السلطات الصينية إمكانية رفع الحجر الصحي المفروض على مقاطعة هوبي، وإغلاقها أكثر من 14 مستشفى مخصصاً للمصابين، بعد السيطرة على المرض، وارتفاع حالات الشفاء.
وأوضحت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن التعامل مع «كورونا» يستوجب - بالتزامن مع كبح سرعة انتشاره والتقليل من حدته - العمل الجاد على كبح الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تثار حوله، لأنها أكثر خطورة على المجتمعات من الفيروس نفسه.
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